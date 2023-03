© ММС виж галерията Министърът на младежта и спорта Весела Лечева направи инспекция на "Арена Бургас“ заедно с кмета на Бургас Димитър Николов, ръководството на "Академика 2011“ и строителния надзор. Днес многофункционалното спортно съоръжение получи Акт 15, съобщиха от Министерството на младежта и спорта.



Проверката в залата показа, че е завършена напълно климатичната система, монтирани са седалките, завършени са финишните настилки, оборудвани са съблекалните. Екип от италианската фирма "Мондо“ е от 10 дни в Бургас, за да монтира лекоатлетическата писта, която също е готова.



Министър Весела Лечева и кметът на Бургас Николов обиколиха цялото съоръжение заедно със строителите. Обиколиха подземните и надземните паркинги, трите зали, съблекалните, общите помещения. Увериха се, че работи климатичната система, както и звуковите системи.



"От последното ми посещение е свършена много работа. Радвам се да видя, че залата скоро ще бъде пусната в експлоатация и ще зарадва не само бургазлии, но и всички хора, които обичат спорта в България“, коментира министър Весела Лечева.



"В залата има оборудване за лека атлетика, баскетбол, волейбол, борба, гимнастика и още много други спортове, което дава големи възможности“, добави Лечева.



"Федерациите могат да дойдат в Бургас, за да видят, че залата разполага с най-модерното оборудване и може да стане част от международния календар на световните и европейски федерации“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.



Министър Лечева и кметът Николов се увериха, че в залата е доставено и вече се монтира спортното оборудване. Другата част от спортното оборудване, което ще се използва за определени събития, е складирано и готово за използване. То е от най-висок клас, от престижни световни марки и снабдено с всички необходими сертификати за провеждане на международни състезания.



Зала "Apeнa Бypгac" е на пет нива. Тя paзпoлaгa c 4100 ceдящи мecтa и 2000 пoдвижни седалки. Пo вpeмe нa ĸoнцepти съоръжението щe мoжe дa cъбиpa 15 000 зpитeли в ocнoвнaтa зaлa. Още с проектирането е помислено как да се обслужват подобни събития. Към залата е изграден висок тунел, през който да влизат големи камиони с техника.



Многофункционалната зала в Бургас е единствената в страната, която отговаря на всички изисквания, позволяващи й домакинството на европейско и световно първенство по лека атлетика на закрито. Освен всички лекоатлетически дисциплини, в нея ще могат да се практикуват xaндбaл, бacĸeтбoл, бoйни cпopтoвe, вoлeйбoл, художествена гимнастика и много дp. Съоръжението включва 3 тpeниpoвъчни зaли и тpиeтaжeн пapĸинг c нaд 800 мecтa, както и допълнителни обслужващи помещения за ресторант, кафенета, фитнес, спа, конферентни зали и др.



- Оборудване за спортна гимнастика – Джимнова/GYMNOVA “Montreal - състезателно ниво, одобрен от FIG (ФИГ);



- Оборудване за художествена гимнастика – Пасторели Спорт/Pastorelli Sport, одобрено от FIG (ФИГ);



- Оборудване за волейбол – Жерфлор/“Taraflex PERFORMANCE" Gerflor, лиценз от FIVB за международни състезания; допълнително оборудване на състезателно ниво: СЕНОХ/“SENOH Corporation", съгласно изискванията на FIVB;



- Оборудване за баскетбол – баскетболни кошове Мондо С.п.А/“Mondo S.p.A" MONDOCUP, лиценз FIBA 1; демонтируема подова система за баскетбол Мондо С.п.А/“Mondo S.p.A" Fast Break System Wood, лиценз FIBA 1;



- Оборудване за бокс – боксов ринг състезателен 780 см/780 см, Полскок/ Polskok, “Olimpic", боксов ринг състезателен;



- Оборудване за борба – Полскок/ Polskok, “Millenium", тепих професионален за борба размер 12 м х 12 м х 6 см;



- Цялостно оборудване за лека атлетика, включително зала загрявка – Поланик Сп.з о.о- Сп.К/ POLANIK Sp.z o.o-Sp.K, състезателно ниво, сертифицирано от IAAF (ново наименование WORLD ATHLETICS); демонтируема спортна модулна стена Мондо С.п.А/“Mondo S.p.A", по стандартите на IAAF (ново наименование - WORLD ATHLETICS);



- Цялостна система за електронно измерване и мултимедия LYNX SYSTEM DEVELOPERS Inc., по стандартите на IAAF (ново наименование WORLD ATHLETICS).