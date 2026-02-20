Вчера около 06:45 ч. по пътната отсечка от пътен възел "Крайморие“ към Бургас, при заледена пътна настилка, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътна канавка, лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 54-годишна жена от Черноморец.Жената е настанена за наблюдение в болница "Сърце и мозък“ с комоцио, без опасност за живота.