Община Сунгурларе организира акция по залесяване, която да възстанови поне отчасти разстителността, която бе погубена при огромния пожар в района през миналото лято, научи Burgas24.bg.

Инициативата поставя началото на дейностите по повод Седмицата на гората, която тази година е с мотото "Традиция, знание и отговорност към гората“.

Обгореният през миналата година терен вече е почистен и подготвен за предстоящото залесяване, като ще бъдат посадени фиданки от дъб.

Акцията е утре от 09:00 ч. като сборният пункт е чешмата между село Славянци и Сунгурларе.

"Нека заедно дадем нов живот на гората! Всеки желаещ е добре дошъл", пишат от Община Сунгурларе".