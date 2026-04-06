Община Сунгурларе организира акция по залесяване, която да възстанови поне отчасти разстителността, която бе погубена при огромния пожар в района през миналото лято, научи Burgas24.bg.
Инициативата поставя началото на дейностите по повод Седмицата на гората, която тази година е с мотото "Традиция, знание и отговорност към гората“.
Обгореният през миналата година терен вече е почистен и подготвен за предстоящото залесяване, като ще бъдат посадени фиданки от дъб.
Акцията е утре от 09:00 ч. като сборният пункт е чешмата между село Славянци и Сунгурларе.
"Нека заедно дадем нов живот на гората! Всеки желаещ е добре дошъл", пишат от Община Сунгурларе".
