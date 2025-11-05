Криминално проявен младеж е заловен с монети, за които се предполага, че са културно-исторически ценности. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че в понеделник, около 13:00 ч. в района до бл. 57 в ж.к. "Меден рудник", полицаи са извършили проверка на 18-годишния криминално проявен бургазлия. В него са намерени монетите – 28 на брой, с различна форма, покриващи изискванията за културно-исторически ценности.Бургазлията заявил, че е намерил монетите и имал намерение да ги продаде. Те са иззети и предстои да бъдат предадени за специализирана експертиза. Към момента работата по установяване на детайли по случая продължава от служители на Четвърто районно управление - Бургас.