Заловиха 18-годишен бургазлия със старинни монети
©
Бургазлията заявил, че е намерил монетите и имал намерение да ги продаде. Те са иззети и предстои да бъдат предадени за специализирана експертиза. Към момента работата по установяване на детайли по случая продължава от служители на Четвърто районно управление - Бургас.
Още от категорията
/
Кола горя в "Лазур"
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Крадец от Бургас разби стена и задигна 1000 лева!
17:19 / 04.11.2025
Бургазлии алармираха за нещо опасно!
17:03 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.