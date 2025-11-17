Сподели close
Бургаската полиция установи извършителя на кражба от кутия за дарения, научи "Burgas24.bg".

В нея е имало сумата от около 300 лв., а наглото деяние е извършено в края на октомври т.г. в хранителен магазин.

Провинилият се е 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа".

Той е заловен от служители на Първо Районно управление, като е направил пълни самопризнания и е върнал част от откраднатата сума.

Работата по случая продължава.