Бургаската полиция установи извършителя на кражба от кутия за дарения, научиВ нея е имало сумата от около 300 лв., а наглото деяние е извършено в края на октомври т.г. в хранителен магазин.Провинилият се е 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа".Той е заловен от служители на Първо Районно управление, като е направил пълни самопризнания и е върнал част от откраднатата сума.Работата по случая продължава.