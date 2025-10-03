Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"

© Булфото Още от 00:00 ч. снощи са започнали да постъпват сигнали за обилни валежи, паднали дървета и започнали наводнявания. 180 са сигналите до момента, всички места се посещават от служители на МВР и се взимат мерки. Това каза зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг днес, предаде репортер на "Фокус".



Приоритетна е ситуацията в "Елените", където тече евакуация в момента. Предстои слизането на вода по 3-4 сухи дерета, които най-вроятно ще причинят сериозни щети. Цялото количество вода е насочено към комплекс от 4 сгради.



"Сега тече спасителна операция, има удавен човек, намирал се в подземно помещение в една от сградите. Извършват се операции за изваждане на трупа. Ще бъдат предприети действия и по изваждане на автомобили. В Свети Влас няма бедстващи хора", каза още Тодоров.



Свикан е щабът и е задействан Плана за действия по точка "Наводнения".