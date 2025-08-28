© Burgas24.bg Национална следствена служба пое досъдебното производство. Целта е да се разсеят всички съмнения и спекулации в публичното пространство, че нещо няма да се свърши както трябва. Така коментира в Бургас работата по случая с инцидента с АТВ в Слънчев бряг Тони Тодоров – зам.-министър на МВР, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Искам да ви уверя и от името на министъра, и от цялото политическо и професионално ръководство, че ще бъде извършена адекватна и обективна проверка по случая, въпреки спекулациите, че родителите на момчето са служители на МВР. Всеки носи лична отговорност и ние не можем да подкрепим такива действия и такава постъпка“, добави той.



