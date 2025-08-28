ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Зам.-министър за полицейския син: Всеки носи лична отговорност
"Искам да ви уверя и от името на министъра, и от цялото политическо и професионално ръководство, че ще бъде извършена адекватна и обективна проверка по случая, въпреки спекулациите, че родителите на момчето са служители на МВР. Всеки носи лична отговорност и ние не можем да подкрепим такива действия и такава постъпка“, добави той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 43
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Приключва обновяването на футболния стадион в кв. "Ветрен"
10:35 / 28.08.2025
Задържаните за инцидента с парасейлинг искат нови мерки
08:33 / 28.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица за три месеца
05:30 / 28.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица
16:45 / 27.08.2025
Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Краймори...
16:20 / 27.08.2025
Свастика се появи на фасадата на бившето еврейско училище в Бурга...
16:06 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета