|Зам.-шефът на УМБАЛ-Бургас: Убеден съм, че всяка линейка на ЦСМП е с нужното оборудване
Публикуваме пълната му позиция без редакторска намеса!
"Медицинското съсловие не е мръсната подметка на обувките ви, която да настъпвате всеки ден по пътя, по който сами сте избрали да вървите и по който има “ остри камъни “, които ви причиняват неудобство , уважаемо “общество" и институции!
Спрете да обвинявате медици в “лекарски грешки“ , “неоказана медицинска помощ“ и т.н. С това ви отношение съм сигурен, че скоро ще дойде време, когато и оборудваната като космически кораб линейка няма да ви спаси! Първо защото има състояния на човешкия организъм несъвместими с живота и второ - просто няма да има медицинско лице , което да борави с апаратурата, защото вие направихте тази професия нежелана!
Убеден съм, че всяка една линейка на ЦСМП е с необходимото оборудване, защото ако не е така, нито един медицински специалист няма тръгне на сигнал и да рискува живот!
Обаждането на телефон 112 изисква даване на точна и адекватна информация за инцидента, за да се получи и такъв тип специализирана ответна помощ - то не е само, за да изчисти “гражданската съвест“ , че някой е направил каквото трябва , а пък компетентните органи не са си свършили работата!
Когато посочвате с пръст някой, който според вас не е “чист" - първо погледнете дали и колко вашият пръст е мръсен!
Тези горчиви думи ги споделям като лекар, защото не видях до този момент съсловна организация, защитаваща правата на лекарите или друга институция да сподели нещо в защита на съсловието и да реагира на това, как поредният “свидетел на инцидента видял, оценил състоянието на пациента и преценил, че не е оказана навременна и адекватна медицинска помощ"!
Не на публичното унищожаване на съсловието!".
