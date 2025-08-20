Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Зам.-шефът на УМБАЛ-Бургас: Убеден съм, че всяка линейка на ЦСМП е с нужното оборудване
Автор: Николай Парашкевов 16:08Коментари (0)32
©
Зам.-шефът на УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров излезе с позиция след инцидента в Несебър, при който загина 8-годишно момче. След трагедията се създаде казус заради разказ на очевидец, според когото в първата пристигнала на място линейка не е имало реанимационно оборудване, твърдение, което бе оспорено от медика.

Публикуваме пълната му позиция без редакторска намеса!

"Медицинското съсловие не е мръсната подметка на обувките ви, която да настъпвате всеки ден по пътя, по който сами сте избрали да вървите и по който има “ остри камъни “, които ви причиняват неудобство , уважаемо “общество" и институции!

Спрете да обвинявате медици в “лекарски грешки“ , “неоказана медицинска помощ“ и т.н. С това ви отношение съм сигурен, че скоро ще дойде време, когато и оборудваната като космически кораб линейка няма да ви спаси! Първо защото има състояния на човешкия организъм несъвместими с живота и второ - просто няма да има медицинско лице , което да борави с апаратурата, защото вие направихте тази професия нежелана!

Убеден съм, че всяка една линейка на ЦСМП е с необходимото оборудване, защото ако не е така, нито един медицински специалист няма тръгне на сигнал и да рискува живот!

Обаждането на телефон 112 изисква даване на точна и адекватна информация за инцидента, за да се получи и такъв тип специализирана ответна помощ - то не е само, за да изчисти “гражданската съвест“ , че някой е направил каквото трябва , а пък компетентните органи не са си свършили работата!

Когато посочвате с пръст някой, който според вас не е “чист" - първо погледнете дали и колко вашият пръст е мръсен!

Тези горчиви думи ги споделям като лекар, защото не видях до този момент съсловна организация, защитаваща правата на лекарите или друга институция да сподели нещо в защита на съсловието и да реагира на това, как поредният “свидетел на инцидента видял, оценил състоянието на пациента и преценил, че не е оказана навременна и адекватна медицинска помощ"!

Не на публичното унищожаване на съсловието!".



Още по темата: общо новини по темата: 8
20.08.2025 Майката на детето, което загина в Несебър: Стана за стотна от секундата
19.08.2025 Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишно дете в Несебър
19.08.2025 Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
19.08.2025 Панделиева: Малко е да се каже, че съм бясна! Освирепяла съм!
19.08.2025 Повече от час е чакана оборудвана линейка след трагедията с 8-годишното дете в Несебър
18.08.2025 Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Поредна стъпка към обособяването на паркоместа на бул. "Мария Луи...
12:45 / 20.08.2025
Никола от Бургас има нужда от нашата помощ, за да оздравее
12:27 / 20.08.2025
Общината ще закупи оборудване за противопожарните служби в Бургас...
11:35 / 20.08.2025
Бургас разширява базата на центъра за социална рехабилитация
11:12 / 20.08.2025
Пускат допълнителни курсове по нощната линия за TEEN BOOM FEST
10:33 / 20.08.2025
Авария остави без вода част от УМБАЛ-Бургас
10:25 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Поскъпване на хранителните продукти
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Почина Тодор Славков
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: