Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама

© Областният управител на Бургас Владимир Крумов е подал сигнал до МВР след установена злоупотреба с публикувана в интернет обява за продажба на държавен имот в бургаския квартал "Сарафово", съобщиха от институцията.



Областна администрация Бургас е категорична, че не e продавала и няма да продава теренът с площ 14 403 кв. м., за който е съставен акт за частна държавна собственост. Желанието на местните жители е на мястото да бъде изграден парк. Съгласно това Областна администрация и Община Бургас работят по процедура за промяна на подробния устройствен план. Целта е обособяване на самостоятелен парцел, който да бъде безвъзмездно прехвърлен на общината за обществени нужди.



В част от имота има сгради, собственост на търговско дружество, но земята остава държавна и дружеството няма никакви права да я продава или да извършва сделки с нея.



"Категорично заявявам, че държавната собственост се управлява единствено и само при строго определени от закона процедури. В случай на продажба това се извършва чрез публични и прозрачни механизми, които гарантират информираност и равен достъп. Никога, подчертавам никога, това не става с обяви по сайтове за недвижими имоти. Подобни злоупотреби са недопустими и ще получават незабавна реакция от страна на държавата", коментира областният управител Владимир Крумов.



Той призовава гражданите да бъдат особено бдителни и да не се поддават на подвеждаща информация. "Всеки сигнал за злоупотреба ще бъде щателно проверяван и предаван на компетентните органи. Държавният интерес и общественият интерес на хората от квартал "Сарафово" са на първо място, и ние няма да допуснем те да бъдат застрашени", категоричен е Крумов.



По сигнала на областния управител вече е разпоредена проверка от страна на компетентните органи.