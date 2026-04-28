Цените за платено паркиране в Бургас се запазват, реши Общинският съвет в града, предаде репортер на Burgas24.bg.

Наредбата бе приета с 29 гласа "За".

Според докладната записка по отношение на Синята зона в сила остава ставката от 1 евро на час, както и 0.50 евро за 30 минути. Месечният служебен абонамент ще струва 199 евро.

Паркирането в Зелена зона ще бъде на аналогични цени - 1 евро за час, 0.50 евро за 30 минути и 199 евро за месечен служебен абонамент.

Според СЕК има "скрито повишаване" на цената на платеното паркиране, a цената на платеното паркиране трябва да е доста по-ниска.

"Няма вдигане на цената както на платеното паркиране, така и на поставянето на скобите", категоричен бе Георги Маринчев от ГЕРБ-СДС.

Евелина Михалева от същата коалиция заяви, че според нея цената за Синята и Зелена зона дори е ниска. Според нея целта на платеното паркиране е да регулира паркирането в ЦГЧ и добави, че разходите за издръжка на сектора "растат главоломно".

"Всички разходи, които формират цената, са публични разходи. Вие сте ги приели. Щатното разписание е прието от Общинския съвет", заяви зам.-кметът по финанси Станимир Апостолов на твърдение на Иван Иванов от СЕК, че има завишаване в разходите за издръжка на звеното.