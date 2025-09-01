Новини
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди млади лекари да работят в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 21:37Коментари (0)164
©
Медицински специализации в няколко ключови направления остават незаети, дори когато за тях се предлага възнаграждение до 5000 лева месечно. Оказва се, че дори четири пъти по-висока от минималната за страната заплата не е достатъчен стимул за младите хора да избират лекарската професия. Особено засегнати са хирургията и онкологията – специалности, за които в момента няма кандидати.

В частна болница в Бургас условията са отлични: модерна апаратура, добри условия на труд и високо възнаграждение. Въпреки това интересът към специализацията остава ограничен.

"Пуснахме 30 позиции, до момента имаме 19 кандидати. Това означава заетост на 63% от обявените бройки“, обясни пред БНТ Семир Абумелих, директор на лечебното заведение.

"В хирургичните специалности и онкологията търсим специализанти. Заплатата е 5000 лева брутно, както в Италия. Недостигът на кадри в Бургас е свързан с географията – в София има концентрация на млади лекари и на всеки ъгъл можеш да намериш специализант. Да решиш да дойдеш, да живееш и работиш в Бургас не е лесно решение. Но откъм заплащане сме сред най-високите в страната, а обучението е на много високо ниво.“

Освен финансовите стимули, болницата предлага и служебни жилища за младите лекари, които не са от Бургас.

"Не ги задължаваме да работят при нас след завършване на специализацията“, допълни Абумелих.

Давид Драгиев, завършил медицина във Варна, избира да специализира урология в бургаската болница

. "Един специализант търси най-вече добро обучение в подходяща среда с колеги, готови да предадат занаята си. Разбира се, заплащането също е важен фактор, който напоследък стана много чувствителна тема“, споделя той.

В държавната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Бургас местата за специализанти са заети около 80%, въпреки че възнаграждението там е значително по-ниско – малко над 2000 лева.

"Искам да се развивам в своята родина и да помагам на пациентите, които имат нужда тук. Много колеги избират чужбина за специализация и развитие, тъй като там заплащането е значително по-високо“, казва Драгиев.

В България бъдещите медицински специалисти проявяват най-голям интерес към кожни, очни и детски отделения, докато специалности като хирургия и онкология остават с недостиг на кадри.








