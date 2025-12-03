Десетото юбилейно издание на инициативата "Елха на доброто“ беше открита в сградата на Областната администрация в Бургас. Началото беше дадено с тържествен коледен концерт на доброто. На сцената се представиха деца от бургаски училища и творчески школи. През тази година благотворителната кампания се провежда с благословението на Сливенския митрополит Арсений и с подкрепата на Областния координационен механизъм за деинституционализация и Община Бургас."Елхата на доброто е пример за приемственост, една традиция, започната преди десетилетие и съхранена от всички, които са ръководили институцията. Тази година решихме да я споделим с децата, защото те най-чисто разбират смисъла на доброто“, каза областният управител Владимир Крумов. Той уточни, че подаръците тази година са предназначени за деца в риск от цялата област. Ще бъдат подпомогнати 200 семейства на деца в риск, които ще получат коледни подаръци. Те ще се събират до 18 декември под коледното дърво в сградата на областната администрация.Сливенският митрополит Арсений призива към милосърдие: "Господ Иисус Христос ни призовава да бъдем съпричастни към всеки наш страдащ брат, а още повече към най-малките. Ако дадеш една чаша вода на най-малкия, на самия Господ си я дал. Колко повече, когато нашите най-малки страдащи деца имат нужда от любов, от нашия сърдечен дар, подкрепа и молитва, ние го сторваме в Божието име“, каза митрополитът. Той подчерта, че благотворителността е дълг на всеки християнин и продължи с думите: "Апостол Павел ни призовава - благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са угодни Богу“. Митрополитът поздрави областния управител, към кого се обърна с думите "съмишленик в доброто“ и "достоен българин, съработник на църквата“. Владиката изтъкна важната роля на сътрудничеството между държавната и местната власт и църквата в общите социални усилия.По време на откриването кметове на общини в областта, директори на държавни институции, неправителствени организации и граждани оставиха първите подаръци под елхата на доброто. Тази година кампанията подкрепя и благотворителната инициатива за младия Наско от Бургас, който се бори с тежко заболяване. В сградата на администрацията е поставена кутия за дарения. Дарения за "Елха на доброто“ – нови дрехи, обувки, играчки, лакомства, бебешки консумативи и храни – се приемат до 18 декември, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, уточниха от областната администрация в Бургас.