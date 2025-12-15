Започна операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос“ от водите край Ахтопол до предварително определена позиция в Бургаския залив, видяВ неделя до плавателния съд бе доставен огромен генератор, чрез който бе възстановено захранването на механизма на двете котви.Тази сутрин при "Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които трябва да го изтеглят до безопасна позиция.Операцията най-вероятно ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна и изисква повишено внимание. От “Морска администрация" все пак уточниха, че операцията е рутинна.припомня, че плавателният съд престоя в родните морски води в близост до Ахтопол около 10-ина дни.