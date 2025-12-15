Започна изтеглянето на "Кайрос" към Бургаския залив
В неделя до плавателния съд бе доставен огромен генератор, чрез който бе възстановено захранването на механизма на двете котви.
Тази сутрин при "Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които трябва да го изтеглят до безопасна позиция.
Операцията най-вероятно ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна и изисква повишено внимание. От “Морска администрация" все пак уточниха, че операцията е рутинна.
"Фокус" припомня, че плавателният съд престоя в родните морски води в близост до Ахтопол около 10-ина дни.
