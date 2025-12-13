Започна операцията за изтеглянето на танкера “Kairos" край Ахтопол - обезопасяване и последваща буксировка. На борда остават трима от екипажа, за да осигуряват работата на съоръженията, предава bTV.Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен 5-тонен авариен генератор за възстановяване на работата на котвата на танкера.Очаква се утре сутрин работният катер да придвижи генератора до "Kairos".Технически екип също ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването и тестване на котвата.Така ще бъдат осигурени безопасни условия за следващия етап от операцията. Предвижда се в понеделник три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка.Очаква се операцията да приключи в същия ден, а танкерът да бъде закотвен в Бургаския залив.