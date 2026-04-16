Община Созопол започна дълго чакания ремонт на пътя между селата Атия и Росен, предаде Burgas24.bg.

На място бяха кметът ѝ Тихомир Янакиев и този на село Атия Румен Димитров.

Преди символичната първа копка бе отслужен ритуал за здраве.

"Днес стартираме основния ремонт на пътя между селата Атия и Росен в неговия 2, 3 и 4-ти етап. Проектът е по Стратегическия план за развитие на селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.", заяви Янакиев и подчерта, че стойността на дейностите е около 2.5 млн. евро без ДДС.

Ще бъде подменена основно пътната настилка, както и тротоарите в обхвата на населеното място.

"Мисля, че с този проект решаваме един много важен въпрос относно транспортната свързаност в Община Созопол и по-конкретно между селата Атия и Росен. Това е поредната крачка в правилната посока", добави кметът на Община Созопол.

Янакиев подчерта, че работата до започването на реалните ремонтни дейности е отнела около две години.

Очаква се ремонтните дейности да отнемат около 240 дни