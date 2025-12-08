Започна петият курс за обучение на парамедици в БДУ
Обучението продължава два семестъра и включва теоретична подготовка и практически упражнения, които ще се провеждат в университета. Практиката в реална среда ще се осъществява в лечебни заведения и в Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас. Успешно завършилите ще получат свидетелство за професионална квалификация.
Бъдещите парамедици бяха поздравени от ректора на Бургаския държавен университет проф. д-р Сотир Сотиров и от заместник-ректора по следдипломно обучение и университетско-болнична координация доц. д-р Стоян Христов. Аксиния Николова – действащ парамедик и регионален представител на Съюза на парамедиците в България, прочете поздравителен адрес от името на председателя на организацията Ива Пехливанска. Доц. д-р Марияна Йорданова, която е директор на Центъра за професионално обучение (ЦПО) "Бургас“ поясни пред курсистите детайли по предстоящото им обучение.
Управителят на МЦ "Николай Чудотворец“ д-р Нигохос Топузян и д-р Янко Тодоров – зам.-директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас, присъстваха на събитието като партньори на ЦПО "Бургас“ към БДУ в обучението на парамедици.
Професията на парамедика е международно призната и обществено значима. Тя е широко разпространена в Европа и Съединените щати, а в България все още се развива. Парамедиците имат ключова роля при реагиране на бедствия, аварии и инциденти.
По-рано същия ден бяха връчени удостоверения на курсистите, преминали кратко обучение от 41 дни за част от професия "Парамедик“. То се реализира по договор между висшето училище и Община Поморие – изпълнител на проект по програма "Красива България“, в рамките на който бяха включени за обучение безработни лица.
