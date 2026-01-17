Започна поетапната подмяна на автобусните спирки в община Приморско.След десетилетия без обновяване, старите съоръжения – спомен от отминало време – постепенно се заменят с модерни съоръжения, отговарящи на визията и облика, който искаме да създадем за нашите населени места, съобщи в профила си кметът Иван Гайков.Първите нови спирки предстои да се монтират в Приморско, СО "Узунджата“, Ясна поляна и Ново Паничарево, а непосредствено след приключване на този етап стартира подмяната им и в останалите населени населени места.