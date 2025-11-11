"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД проведе официална церемония за първа копка, с която бе дадено началото на проекта за рехабилитация на пистата на Летище Бургас – стратегическа инвестиция на стойност над 50 милиона евро.Събитието се състоя на символична дата - 10 ноември, съвпадаща с 19-ата годишнина от началото на концесията на черноморските летища в България – важен момент за потвърждение на дългосрочната визия на компанията за устойчивото развитие на авиационната инфраструктура в страната.На церемонията присъстваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията – г-н Ангел Забуртов, областният управител на Бургас – г-н Владимир Крумов, кметът на община Поморие – г-н Иван Алексиев, заместник-кметът на община Бургас – г-н Станимир Апостолов, ръководителят на международните дейности във "Фрапорт АГ" – г-н Холгер Шеферс, председателят на Надзорния съвет на "Фрапорт Туин Стар" – г-жа Деница Вайсмантел, и представителят на Надзорния съвет – г-н Христо Тодоров, както и представители на местните власти, институции и бизнес партньори.Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий благослови събитието, придавайки символичен и тържествен характер на този важен ден за региона и за българската авиация.Гостите и представителите на медиите имаха възможността да разгледат отблизо текущите дейности по пистата, пътеките за рулиране и перона, както и да научат повече за обхвата и техническите параметри на проекта. Церемонията завърши с разрязване на специална празнична торта, с което официално бе поставено началото на една от най-значимите инфраструктурни инвестиции в историята на Летище Бургас.Проектът е част от дългосрочния ангажимент на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД за осигуряване на най-високи стандарти за безопасност, оперативна ефективност и устойчиво развитие на летищната инфраструктура. Строително-ремонтните дейности ще се извършват през зимния сезон, като за този период Летище Бургас временно ще бъде затворено за полети. Очаква се летището с обновената си инфраструктура да възобнови дейността си преди началото на Лято 2026."Този проект е стратегическа инвестиция в бъдещето на Летище Бургас и на региона. Той демонстрира нашия дългосрочен ангажимент към България и непрекъснатото подобряване на летищната инфраструктура, отговаряща на международните стандарти за безопасност и качество. Да инвестираме днес означава да поставяме основите на възможностите на утрешния ден", заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.След повече от 40 години активно опериране, настилката на съществуващата писта е достигнала края на своя експлоатационен живот. Новият проект за рехабилитация включва цялостна реконструкция на пътната настилка, изграждане на модерна осветителна и дренажна система и пълна модернизация на зоните за безопасност на пистата – в съответствие с най-високите международни стандарти. За обновяването на 3200-метровата писта ще бъдат използвани приблизително 100 000 метрични тона асфалт. Паралелно се извършват и строително-ремонтни дейности по перонните площи, включително подмяна на настилки, системи за осветление и дренаж.Строителните дейности се изпълняват от българската компания "Стимекс" ЕООД, която има доказана експертиза в мащабни инфраструктурни проекти, в партньорство с "Автомагистрали - Черно море" АД и румънската компания "UTI Construction and Facility Management SA", специализирана в електроинженеринг.С тази мащабна инвестиция "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД продължава своята мисия да развива модерни, ефективни и устойчиви летища на Българското Черноморие, утвърждавайки стратегическата роля на Летище Бургас като ключов авиационен хъб и двигател на регионалния туризъм и икономически растеж.