Започна строителството на физкултурния салон към училището в Ахелой
© Община Поморие
На церемонията присъстваха кметът на община Поморие Иван Алексиев, кметът на град Ахелой Димитър Нейчев и представители на фирмата-изпълнител. Заедно с директора на училището Юлияна Атанасова те дадоха начало на проекта.
"Благодаря на всички за екипната работа и за усилията, с които успяхме да защитим този изстрадан проект. Пожелавам успех на строителите и се надявам новата учебна година да започне с обновено училище, нов физкултурен салон и освежено читалище, където да се провеждат училищните тържества и други културни изяви в града“, каза Иван Алексиев.
Инвестицията е в размер на 1.6 млн. евро, като 1.2 млн. евро са осигурени от Министерството на образованието и науката, а останалата част са средства от бюджета на Община Поморие.
Новата сграда ще включва многофункционална спортна зала с необходимите обслужващи помещения, съобразени с потребностите на учениците. Изграждането на физкултурния салон ще създаде по-добри условия за провеждане на учебните занятия по физическо възпитание и спорт, както и за организиране на различни училищни и градски спортни събития.
Още от категорията
/
Днес и утре ще са двудневните тържества по случай 65-ата годишнина на Музикалното училище в Бургас
11.03
Фондация "Бургас - 2032" организира дискусия за идеи за кандидатурата на града за Европейска столица на културата
09.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.