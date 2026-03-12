Днес офицално започна строителството на физкултурния салон в двора на ОУ "Христо Ботев“ в Ахелой, видяНа церемонията присъстваха кметът на община Поморие Иван Алексиев, кметът на град Ахелой Димитър Нейчев и представители на фирмата-изпълнител. Заедно с директора на училището Юлияна Атанасова те дадоха начало на проекта."Благодаря на всички за екипната работа и за усилията, с които успяхме да защитим този изстрадан проект. Пожелавам успех на строителите и се надявам новата учебна година да започне с обновено училище, нов физкултурен салон и освежено читалище, където да се провеждат училищните тържества и други културни изяви в града“, каза Иван Алексиев.Инвестицията е в размер на 1.6 млн. евро, като 1.2 млн. евро са осигурени от Министерството на образованието и науката, а останалата част са средства от бюджета на Община Поморие.Новата сграда ще включва многофункционална спортна зала с необходимите обслужващи помещения, съобразени с потребностите на учениците. Изграждането на физкултурния салон ще създаде по-добри условия за провеждане на учебните занятия по физическо възпитание и спорт, както и за организиране на различни училищни и градски спортни събития.