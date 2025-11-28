Стартира вторият етап на проекта MIRACle "Мехатроника, иновации, роботика, автоматизация, чисти технологии“ (BG05M2OP001-1.002-0011-С02), в който участие има Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. Инициативата се финансира по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) и ще се изпълнява в периода 2024–2029 г.Водещ партньор и координатор на проекта е Институтът по механика при БАН, а сред основните партньори са Бургаският държавен университет, Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Технически университет – София, Софийски университет "Св. Климент Охридски“, , Университета по застраховане и финанси (УЗФ) и Фондация "ГИС-Трансфер Център“. Във втората част на приекта се новоучреди сдружение "Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии - Miracle“. Този център се явява основните партньор на проекта и в него са включени всички участници в MIRACle. Ръководителят на проекта от страна на БДУ е доц. д-р Симеон Рибагин.Мисията на Центъра за компетентност MIRACle е да подпомага развитието на бизнеса и науката чрез значими научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката, микроелектрониката и чистите технологии, както и да насърчава комерсиализацията на постигнатите резултати. Визията на MIRACle е да се превърне в международно разпознаваем изследователски център и стратегически партньор на индустрията.В рамките на първата част на проекта бяха създадени оборудвани лаборатории, произвеждащи високотехнологични решения, полезни модели и патенти. Подписани са споразумения с компании, както и договори с различни организации за практическо приложение на иновативни разработки.В рамките на този етап проектът предвижда провеждане на иновативни изследвания в мехатроника, роботика, биомехатроника и интелигентни системи, както и създаване на устойчива управленска структура чрез учредяване на юридическо лице с нестопанска цел. Специален акцент е поставен върху изграждането на ефективни механизми за партньорства с индустрията. До 2029 г. се очаква MIRACle да реализира минимум 20 съвместни проекта с бизнеса и да осигури участие в национални и европейски програми.Общото финансиране от ПНИИДИТ възлиза на над 9,3 млн. лв., като са предвидени и допълнителни ресурси от Фонд "Научни изследвания“, Националния иновационен фонд и различни европейски програми. Средствата ще бъдат насочени към модернизиране на научната инфраструктура, закупуване на високотехнологично оборудване и подкрепа на мобилността на изследователите.Очаква се до края на проекта през 2029 г. MIRACle 2 да реализира над 120 научни публикации, да подготви ново поколение висококвалифицирани изследователи и да изгради устойчиви връзки между академичната общност и индустрията. По този начин проектът ще подпомогне цифровата и зелената трансформация на българската икономика и ще затвърди позициите на страната в европейската научно-иновационна екосистема.