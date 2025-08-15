ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започнаха археологическите проучвания на Акве Калиде
Целта през настоящия сезон е да се разкрие архитектурата на правоъгълния басейн, долепен до кръглия. Басейните са описвани още през XIX век от видния чешки историк и български министър на Народното просвещение Константин Иречек. До момента разкопките са достигнали дълбочина от 1,70 м, разкривайки материали от Възрожденския, Османския и Средновековния период.
През тази година археологическите проучвания ще продължат с демонтирането на средновековните жилища №2 и №3, изследвани през 2023 и 2024 г. "Сега премахваме техните деструкции, за да достигнем до нивото на античния пласт и да продължим в дълбочина“, пояснява Мирослав Класнаков. Археологическите проучвания се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас и за поредна година се финансират от Община Бургас. Сред находките до момента има монети, печати, пръстени, екзагии (средновековни теглилки за мерене на монети, сребро и злато), средновековна керамика и други. Археологическият сезон на Акве Калиде е в самото си начало, а археолозите се надяват да открият още находки и интригуващи факти за древните терми.
