Започнаха археологическите проучвания на Акве Калиде
Автор: Иван Сотиров 10:25Коментари (0)130
виж галерията
От началото на август започнаха археологическите проучвания в античните бани – Акве Калиде, които се намират в днешния бургаски квартал "Ветрен“. Тук е имало обитаване още през халколита (V–IV хил. пр. Хр.), а впоследствие горещите термални извори са използвани от траки и елини. И тази година научни ръководители на екипа са доц. д.н.а. Димчо Момчилов и ас. Мирослав Класнаков – главен уредник на отдел "Археология“ в Регионален исторически музей – Бургас.

Целта през настоящия сезон е да се разкрие архитектурата на правоъгълния басейн, долепен до кръглия. Басейните са описвани още през XIX век от видния чешки историк и български министър на Народното просвещение Константин Иречек. До момента разкопките са достигнали дълбочина от 1,70 м, разкривайки материали от Възрожденския, Османския и Средновековния период.

През тази година археологическите проучвания ще продължат с демонтирането на средновековните жилища №2 и №3, изследвани през 2023 и 2024 г. "Сега премахваме техните деструкции, за да достигнем до нивото на античния пласт и да продължим в дълбочина“, пояснява Мирослав Класнаков. Археологическите проучвания се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас и за поредна година се финансират от Община Бургас. Сред находките до момента има монети, печати, пръстени, екзагии (средновековни теглилки за мерене на монети, сребро и злато), средновековна керамика и други. Археологическият сезон на Акве Калиде е в самото си начало, а археолозите се надяват да открият още находки и интригуващи факти за древните терми.








