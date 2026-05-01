"Флора Бургас“ отново ще превърне Морската градина в сцена на цветно изкуство, вдъхновение и професионални демонстрации. Откриването на цветното изложение е днес от 11:00 ч.

Посетителите ще могат да се потопят в разнообразие от открити зелени площи с мащабни арт инсталации от цветя. В търговските зони ще бъдат представени хиляди растения – саксийни цветя, храсти, дръвчета, разсади и луковици. Ще има и специализирани пространства с керамика, решения за двор и градина, както и техника и инвентар за озеленяване, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Част от изложението ще включва архитектурни концепции за екстериор и впечатляващи икебана композиции. В първите дни са предвидени демонстрации по флористика, икебана, бонсай и дърворезба. За първи път посетителите ще могат да наблюдават и самия процес по изграждане на цветните инсталации, като флористи от различни градове ще създават аранжировки в реално време с възможност за включване на публиката.

Официалното откриване ще включва уличния спектакъл "Бургаски гларуси“ на Държавен куклен театър – Бургас, модно ревю с цветни тоалети на студенти от Националната художествена академия, танцова програма и концерт на група "Горещ пясък“. В същия ден ще се проведат демонстрации по изработка на празнични букети и първата национална конференция на флористите в България.

Програмата продължава с концерти, конкурси, майсторски класове и различни инициативи, включително събития за размяна на дрехи и аксесоари.

Възможни промени в програмата поради метеорологични причини, съобщават организаторите.