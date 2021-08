Започва TEEN BOOM FEST в Бургас

© Teen Boom Fest, Локум фест, джаз и още много изненади ни очакват този уикенд в Бургас. Разнообразните събития са част от тематичния Teen/Уикенд на младите, организиран от Община Бургас.



Градът ни обича младите и отново ги кани да се срещнат със своята любима звезда! В рамките на Teen Boom Fest в Бургас пристигат най-известните интернет артисти и инфлуенсъри. Ще се забавляваме, снимаме, танцуваме и пеем заедно! На 21 и 22 август, на фестивална сцена до Морска гара - Бургас, на една ръка разстояние ще са лица от мрежата, както и звезди от кино и музикалната сцена като Мъци, Арти, Чефо, Сандеф и Стела, Сузи и Рени, Алпер Чочев, Еляса, Светът на Ванката, Йоан-Петър, Йоана Темелкова, Ивайло Захариев, Силвия Петрова, Iskrata, 100 kila, Дара Екимова, Svet Radoslavov, The Joker Magician, Torino & Pashata, Bili Hlapeto и много други. Входът е свободен.



В края на седмицата ни очаква и вълна от хубава музика в Експо център "Флора“ с "Джаз в Бургас“. На същото място посетителите имат последна възможност да видят и живата изложба с екзотични пеперуди и охлюви. Отново в Морската градина, своите гости очаква и Фестивалът на пясъчните фигури, които представят любимите герои на малчуганите.



Тридневен летен фестивал "Крайморска фиеста" предлага кулинарно шоу с участието на майстор - готвач Иван Звездев, фолклорна програма и театрални постановки. Всичко това ще се случи на лодкостоянката в квартал Крайморие на метри от морския бряг.



Уикендът е пълен с партита и в бургаските клубове. Alive bar ви кани на "Локум фест 2021“, където ще се изявят някои от най-горещите банди на родната ъндърграунд сцена. Всички плажни барове ще работят на пълни обороти, а HashtagPAVILION добавя към програмата си стендъп шоу с Ники Станоев и готина музикална програма с DJimmy и Hayes& Y.



Вижте какво още ни очаква в следващите няколко дни в Бургас:



Фестивали:



21 - 22 август /събота - неделя/



Морска гара - Бургас



TEEN BOOM FEST



Вход свободен



https://www.facebook.com/teenboomfest



Парк “Езеро"



Фестивал на Пясъчните скулптури



20-21 август /петък-събота/



Фестивал “Джаз в Бургас"



Експозиционен център “Флора", Приморски парк



Програма:



20 август /петък/



20:00 часа



1. Бургас Биг Бенд с диригент: Анастас Камиларов



2. Love to Eartha



Георгия Павлова - глас,



Михаил Йосифов - тромпет



Димитър Горчаков - пиано



Даниеле Феббо - бас



Борислав Петров – барабани



3. Костов трио - MUSSORGSKY



Pictures at an Exhibition



Константин Костов - пиано



Димитър Карамфилов - бас



Христо Йоцов - барабани



Билети: касата на Часовника



Ценови категории:



- За ден - 20.00 лв.



- За два дни - 35.00 лв.



21 август /събота/



20:00 часа



Програма:



1. Lost & Found



Маги Алексиева – Мей - вокал



Мирослав Турийски - пиано



Тома Гордоли - бас



Кристиан Желев – барабани



2. Some Story



Димитър Льолев - саксофон



Михаил Йосифов - тромпет



Александър Логозаров - китара



Борис Таслев - бас



Борислав Петров - барабани



3.Джем сешън



Клуб “Модерен театър", ул. "Милин камък“ № 1



Билети: касата на Часовника



Ценови категории:



- За ден - 20.00 лв.



20 - 21 август /петък-събота/



Alive Bar



Локум Фест Бургас 2021 Metal Edition - Тежки Бургаски вечери



https://bit.ly/3yTW0pX



20 - 22 август /петък - неделя/



кв. Крайморие, сцена на лодкостоянка



Фестивал "Крайморска фиеста"



https://bit.ly/3sqiqwL



Спортни събития



21 - 22 август /събота - неделя/



СЗ “Никола Станчев"



Национален турнир по бадминтон



"Д-р Александър Гейман"



Културна програма



20 август /петък/



19:30 часа



Летен театър



MILKISS SUMMER TRAP



20:00 часа



остров Света Анастасия



Концерт на Графа



За повече информация и билети: 0882 004 124



20:00 часа



КЦ “Морско казино"



ClassicArt String Quartet & Ensemble



Концерт класическа музика



21:00 часа



HashtagPAVILION



НИКИГОВОРИ за ИнфлуенЦата



22:00 часа



Summer Breeze (live)



Barabar



22:00 часа



AFRO PARТY - DJ Pacho



Beach Bar Caribe Burgas



21 август /събота/



10:30 часа - 14:30 часа



Галерия "Георги Баев“, бул. "Демокрация“ № 6



Зала 2, ет. 1



Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев



За контакт: 0887882890



13:00-16:00 часа



SAXA BEACH & Food Court



Дневно уикенд парти







18:00 часа



Експозиционен център “Флора", Приморски парк



Държавен куклен театър представя: "Часът на куклите“



"Двете принцеси“ - гостува ДКТ- Сливен



Билети: на място



22:00 часа



Rewind (live)



Barabar



22:00 часа



HashtagPAVILION



DJimmy is back



22:30 часа



House Party - Stephan Gee



Beach Bar Caribe Burgas



22 август /неделя/



12:00 часа



Летен театър Бургас, Приморски парк



Karnolsky Summer Camp 21



Гала концерт



13:00-16:00 часа



SAXA BEACH & Food Court



Дневно уикенд парти







20:00 часа



HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/



Hayes& Y | LiveinBurgas



За контакт: GSM 089 465 8049



ИЗЛОЖБИ



20 - 22 август /петък - неделя/



Експозиционен център “Флора", Приморски парк



- Екзотична изложба на пеперуди и най-големите африкански охлюви



Вход: с билети на място



Работно време:



Понеделник - неделя, от 9.00 часа до 19.00 часа



- Изложба на папагали



Работно време:



Понеделник – неделя, от 10:00 часа до 14:00 часа и от 16:00 часа до 20:00 часа;



Понеделник – неделя, от 12:00 часа и от 17:00 часа - oпознавателен тур, в които служител разказва любопитни факти за всяка птица и как се грижат за тях;



Вход: с билети на място



- Шоу с папагали



Работно време:



Понеделник – петък от 18:00 часа и от 19:00 часа



Събота и неделя, от 12:00 часа, от 18:00 часа и от 19:00 часа



Вход: с билети на място



Регионален исторически музей - Бургас



Исторически музей, ул. "Лермонтов“ № 31



Изложба “Строителните занаяти на Стара планина"



Съвместната изложба на сдружение “Мещра" и РЕМО “Етър"



Работно време:



Понеделник - неделя от 10:00 часа до 19:00 часа



Регионален исторически музей - Бургас



Археологическа експозиция, ул. "Алеко Богориди“ № 21



Изложба “Среброто на траките"



Организатори: Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, Регионален исторически музей гр. Бургас и Община Бургас



Работно време:



Понеделник - неделя от 10:00 часа до 19:00 часа



Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. "Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45



Изложба "SO CLOSE AND SO FAR“



Автори: Габриела фон Хабсбург, Ив Тошайн, Людмил Георгиев, Браян Дейли, Калин Серапионов, Тим Парчников



Куратор: Стефан Стоянов



Вход: свободен



Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски“, ул. "Митрополит Симеон“ № 24



Изложба “БРЕГОВЕ"



живопис, акварел, рисунка и графика - XVI - XX век



колекция Климент Атанасов



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Александър Георгиев – Коджакафалията“, ет. 0



"Стоеж на среда: друг поглед кум Япония"



Пътуваща изложба на японската фондация



Вход свободен



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18:00 часа



Събота от 10:00 часа до 17:00 часа



Неделя от 10:00 часа до 14:00 часа



Галерия Пролет, ул. "Лермонтов“ № 32



Изложба - живопис, ТЕМИ И ВАРИАЦИИ на проф. ИВАЙЛО МИРЧЕВ



Вход: свободен



Работно време



Вторник – петък от 12.30 часа до 19.00 часа



Събота: с предварителна заявка



Телефон за контакт: 0887 79 04 87



Галерия "Георги Баев“, бул. "Демокрация“ № 6



Зала 2, ет. 1



Изложба "Преливане - душевността на бургаския емигрант"



Автор: Мария Алексиева



Проектът е финансиран със съдействието на Община Бургас



Вход: свободен



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18:00 часа



Събота от 10:00 часа до 17:00 часа



Дружество на бургаските художници, ул. “Александровска" № 22



Изложба на Валентин Лазаров Делийски и Димитър Делийски



Работно време:



Вторник – събота от 10.30 часа до 18.30 часа



Арт галерия “Неси", ул. "Хан Крум“ № 3



Изложба живопис Йордан Маринов



Вход: свободен



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18.30 часа



Събота от 10:00 часа до 14:00 часа



В дните от 20 до 22 август не пропускайте и:



Да посетите Остров Света Анастасия - единственият обитаем остров в Черно море. За повече информация и резервации: 0882 004 124;



Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК "Акве калиде“. Заслужава си!;



Да научите повече за рибарските традиции и обичаи в КТК “Ченгене скеле";



Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;



Да посетите ЗОО парк Бургас;



Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;



Да се порадвате на красотите в Каза Декор, разположен в Burgas Plaza Mall.



Да отседнете в:



-Хотел "Аква" на специална цена от 120 лв/вечер за двама-в луксозна стая със спалня или две отделни легла, включена закуска и вечеря, посещение на СПА център и безплатен паркинг!



-Хотел “Луксор" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период;



-Хотел “Булаир" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период + още много изненади;



-Хотел “България" и се насладите на уют и релакс в сърцето на града, на изключително атрактивни пакетни цени! https://bit.ly/3vDEOTd