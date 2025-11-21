За пореден път Община Бургас организира кампания за спечелване на наградата "Ученик на годината“. С Протокол № 29 от проведеното на 30.09.2025 г. заседание на Общински съвет – гр. Бургас са приети Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма "Бургаски деца“ и Общинска програма "Успешни студенти“. Съгласно Правилата е определена награда "Ученик на годината“, която се връчва на официалната церемония за награждаване на изявени ученици по случай 6-ти декември. Предложенията за номинации се отправят от директори на училища на територията на гр. Бургас или от експертната комисия и са в следните категории:1. "Изкуства“ – I – IV клас, V – VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;2. "Математика и природни науки“ – I – IV клас, V – VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;3. "Хуманитарни науки“ – I – IV клас, V – VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;4. "Спорт“ – I – IV клас, V – VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас.След проведеното заседание на експертната комисия на 19.11.2025 г., бяха обявени имената на номинираните ученици във всяка категория. В следващите дни всеки ще има възможност да гласува за своя фаворит във всяка една от категориите.Победителите ще бъдат определени на базата на резултатите от гласуването. За да дадете своя глас, трябва да посочите валиден e-mail адрес. На този адрес ще получите линк за потвърждение на Вашия глас, който ще бъде отчетен, след като извършите потвърждението. Гласуването е еднократно във всяка категория и възрастова група и продължава до 12:00 часа на 30 ноември 2025 г.Взети са под внимание гласовете на потребителите, които са гласували до 12:00 часа на 30 ноември 2025 г., но са потвърдили своят глас от електронната си поща на по-късен етап до 23:59 часа на 30 ноември 2025 г.Гласовете, които не са потвърдени чрез линка получен в пощата до 23:59 часа на 30 ноември 2025 г. ще бъдат отчетени като невалидни.Има ограничение да се гласува от чужбина.Може да има забавяне с получаването на линк в електронна поща, в предвид натовареност на емайл сървъра. Проверете и в spam папката.Използва се ReCaptcha срещу роботи за автоматизирано попълване на формуляра.Експерти следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Всички опити за манипулиране на вота ще повлияят негативно на съответния кандидат.Гласуването се извършва единствено от интернет страницата на Община Бургас –https://ug.burgas.bg/Съобщенията в подкрепа на даден кандидат, изпратени през системата Freecall - https://burgas.bg/ (синия плик на заглавната страница) няма да бъдат отчитани.