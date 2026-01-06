Сподели close
Съвсем скоро ще започне основен ремонт и на големия корпус на Белодробната болница в Бургас, това обяви кметът на града Димитър Николов при откриването на поликлиниката към лечебното заведение, предаде репортер на ФОКУС.

"Веднага след като започне да функционира новият корпус на Белодробната болница, стартира основен ремонт и на основната сграда. Така ще продължим развитието на този "здравен квартал". Защото след онкологичната болница, крайно време беше да обърнем внимание и на белодробната болница", заяви Николов.

"Аз и моите колеги в общинската администрация чувствахме дълг и отговорност да създадем качествени условия за лечение. Рядко се случва в държавата общините да строят медицински и здравни заведения. Да, не е популярно и изисква усиля и нерви. Виждам една прекрасна сграда, убеден съм, че тя ще служи и е необходима“, добави градоначалникът.

По време на откриването връчиха на кмета благодарствен плакет, а на управителя на болницата д-р Евелина Трошанова - Библия и икона на  Св. Богородица.

"Това е един велик ден за бургаската медицина. Няма община, която да е направила толкова много за своите граждани. Община, която да подарява на своите граждани добра обстановка за диагностика и лечение, така че да се чувстваме по-добре. И Бургас както е най-добър град за живеене, да стане най-добър град за лечение“, каза пред медиите д-р Трошанова. Тя не скри радостта си, че е изградена аула. “Там ще идват младите студенти. Не бива да ходят да гледат остатъците и грозните неща от медицинската система, а да видят новото, хубавото“, добави тя.