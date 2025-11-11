Община Несебър започва строежът на ул.“Марица“ в Равда.Първият етап от строителните дейности – изграждането на уличното осветление, вече е успешно завършен.Реализацията на проекта е част от капиталовата програма на Община НесебърПаралелно с това, общината стартира третия реконструкционен етап на ул. "Първа“, най-дългата улица в Несебър.Съвсем скоро ще започне и строителството на две улици в квартал "Стария възел“.