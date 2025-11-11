Започва основен ремонт на улица в Равда
© Община Несебър
Първият етап от строителните дейности – изграждането на уличното осветление, вече е успешно завършен.
Реализацията на проекта е част от капиталовата програма на Община Несебър
Паралелно с това, общината стартира третия реконструкционен етап на ул. "Първа“, най-дългата улица в Несебър.
Съвсем скоро ще започне и строителството на две улици в квартал "Стария възел“.
Още от категорията
/
Картини на едни от най-изявените бургаски художници са изложени в Заседателната зала на Община Бургас
09:41
Мъжете от Бургас могат да се възползват от безплатни прегледи при уролог и психолог през месец ноември
06.11
Голям интерес към новата школа по информационни технологии и компютърно моделиране в ЦПЛР – Бургас
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Непълнолетен познайник на полицията от Бургас загази за пореден п...
17:07 / 10.11.2025
Полицаи от Карнобат разкриха бързо кражба
16:59 / 10.11.2025
ОУ "Любен Каравелов" откри STEM център по повод 191 години от рож...
16:14 / 10.11.2025
УМБАЛ Бургас кани пораснали недоносени бебета за модели в календа...
15:26 / 10.11.2025
Ръководителят на школата по рисуване към ЦПЛР: Важното е, че запа...
14:19 / 10.11.2025
Заспал зад волана се удари в автобус на "Бургасбус"
09:32 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.