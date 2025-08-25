Новини
Започва подмяна на промишления водопровод по бул. "Мария Луиза"
Автор: Иван Сотиров 16:31
ВиК Бургас започва подмяна на промишления водопровод по бул. "Мария Луиза“. Ето защо от 09:30 часа на 26 август до 17 часа на 12 септември (петък), се въвежда временна организация на движението по бул. "Мария Луиза“ в участъка от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Цар Самуил“.

Дясната лента за движение в посока от бул. "Сан Стефано“ към бул. "Иван Вазов“ (от страната на ЖП линиите) ще бъде затворена за превозни средства и движението ще се осъществява двупосочно в платното за движение с посока от бул. "Иван Вазов“ към бул. "Сан Стефано“.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района, призовават от Община Бургас








