Започва ремонт на част от уличната мрежа в Созопол
Дейностите включват полагане на нов асфалт, бордюри и тротоари.
Проектът ще стартира от ул. "Вихрен“, след което ще продължи по ул. "Мусала“, както и в участъци от ул. "Рила“ и ул. "Люлин“.
В тази връзка до 20 януари 2026 г. всички автомобили и моторни превозни средства, паркирани на ул. "Вихрен“, следва да бъдат премахнати, тъй като тогава стартират ремонтните дейности.
"Община Созопол се извинява за причиненото временно неудобство и призовава гражданите за търпение и разбиране, тъй като ремонтът е част от дългосрочните усилия за подобряване на градската среда. Реализирането на проекта ще доведе до по-добри условия за движение, по-безопасна инфраструктура и по-комфортна среда за живеене, от които ще се възползват всички жители и гости на града", пишат от местната администрация.
