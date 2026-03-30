От 9:00 ч. утре започва подмяната на асфалтовата настилка на една от основните пътни артерии на Бургас - бул.“ Христо Ботев“, видяЗа целта поетапно ще се въвежда временна организация на движението в зависимост от лентата, в която ще се извършват строително-ремонтните дейности и движението на превозни средства ще е затруднено.Дейностите ще започнат в участъка от ул. "Сан Стефано“ до ул. "В. Левски“.Община Бургас препоръчва шофьорите да използват обходни маршрути.