Продължават ремонтите по пътната инфраструктура на територията на Община Царево - в самия град, Ахтопол и Лозенец, видя Burgas24.bg.

В момента се работи активно по асфалтирането на ул. "Нептун" и района на Млечна кухня.

Предстои асфалтиране на улицата до Тракийски университет и обходния маршрут от ВиК до Пожарната.

Продължава асфалтирането на дупки на цялата територия на село Лозенец.

Също така започва основният ремонт на моста преди къмпинг "Арапя". От местната администрация са категорични, че той ще бъде завършен до началото на летния сезон.

От друга страна вече е завършило асфалтирането на няколко улици в кв. "Василико" в Царево.