Летище Бургас затвaря за 6 месеца.Причината е подмяна на настилката на пистата.С официална церемония ще бъде даден старт на строителните работи, а инвестицията на концесионера е 50 млн. евро.Днес се навършват 19 години от началото на концесията на аерогарата в морския град.Старата писта е изградена преди близо 50 години.Първите полети на новото трасе по план трябва да се осъществят на 1-ви май 2026 г.С реконструкцията на пистата са ангажирани 150 души.