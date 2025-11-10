Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Летище Бургас затвaря за 6 месеца.

Причината е подмяна на настилката на пистата.

С официална церемония ще бъде даден старт на строителните работи, а инвестицията на концесионера е 50 млн. евро. 

Днес се навършват 19 години от началото на концесията на аерогарата в морския град. 

Старата писта е изградена преди близо 50 години.

Първите полети на новото трасе по план трябва да се осъществят на 1-ви май 2026 г.

С реконструкцията на пистата са ангажирани 150 души.