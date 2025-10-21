ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва ремонтът на път I-9 в платното от Сарафово към Бургас
Поради това, от 14:00 часа днес до 13.12.2025 г. ще бъде въведена временна организация на движението в района, като платното за движение в посока от кв. "Сарафово“ към център на град Бургас ще бъде затворено за движение на ППС.
Движението ще се осъществява двупосочно в платното за движение с посока към кв. "Сарафово“.
Ремонтните дейности на пътя Бургас – "Сарафово“ ще включват фрезоване и преасфалтиране на настилката, включително полагане на нова пътна маркировка.
Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство на водачите на МПС и им напомня, че могат да ползват следните алтернативни маршрути в посока за град Поморие и к.к. "Слънчев бряг“ (съгласно приложената схема):
- за гр. Поморие: Пътен възел "Каблешково“ – с. Лъка – с. Каменар – път I-9 /Варна – Бургас/ при кръгово кръстовище Поморие;
- за к.к. "Слънчев бряг“ и гр. Варна: Пътен възел "Каблешково“ – с. Лъка - гр. Каблешково – път I-9 /Варна – Бургас/ при кръгово кръстовище Ахелой.
Община Бургас разчита водачите на ППС да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да използват посочените алтернативни маршрути. Шофирайте внимателно и спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района!
