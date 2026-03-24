Община Камено даде официален старт на мащабна реставрация на крепостта Русокастро. Тя ще се извърши като част от международен проект. Дейностите по реставрацията на крепостта включват главния вход, две от кулите, 70 метра крепостна стена, казармата на замъка и стълбището към входа на цитаделата. За реставрацията са отделени 212 214,99 евро, а срокът за изпълнение е седем месеца.Кметът Жельо Вардунски заяви, че след реставрацията и консервацията крепостта Русокастро ще се превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация. По думите му туристите на път към морето или на връщане ще имат възможност да се отбиват и да опознаят по-добре историята и археологията на България.Проектните дейности ще продължат 21 месеца и са с общ бюджет от 947 916,79 евро.Директорът на Регионалния исторически музей – Бургас, д-р Милен Николов, ръководител на археологическите проучвания на крепостта, подчерта, че тази година се навършват 20 години от началото на разкопките в Русокастро. Началото на разкопките бе положено през далечната 2006 г. под ръководството на бургаския археолог Цоня Дражева и по инициатива на Ангел Станков. След редица трудности, минимално финансиране и дори спиране на разкопките, през 2016 г. те бяха подновени с ускорени темпове, отново ръководени и организирани от Бургаския музей. Той отбеляза, че днешният старт на реставрацията и консервацията е възможен благодарение на усилията на Община Камено, кмета Жельо Вардунски и общинската администрация.Проектът MOBIGATE обединява четири партньора от България и Турция с цел насърчаване на мобилността от двете страни на границата, следвайки принципите на устойчивия туризъм. Освен реставрацията на Русокастро ще бъдат финансирани дейности по обновяване на музея в Петрова нива, община Малко Търново. От турска страна ще бъде насърчен велотуризмът в природния парк край Къркларели, както и реставрацията на портата и крепостните стени на древния град Мидия – днешен Кийкьой на брега на Черно море. Общините Камено и Кийкьой са дългогодишни партньори по програма ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България – Турция. В предходния програмен период те изградиха павирани пътища за достъп до двете исторически забележителности с обща дължина над 1,5 км.