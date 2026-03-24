Започва реставрация на крепостта Русокастро и обновяване на музея в Петрова нива
Кметът Жельо Вардунски заяви, че след реставрацията и консервацията крепостта Русокастро ще се превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация. По думите му туристите на път към морето или на връщане ще имат възможност да се отбиват и да опознаят по-добре историята и археологията на България.
Проектните дейности ще продължат 21 месеца и са с общ бюджет от 947 916,79 евро.
Директорът на Регионалния исторически музей – Бургас, д-р Милен Николов, ръководител на археологическите проучвания на крепостта, подчерта, че тази година се навършват 20 години от началото на разкопките в Русокастро. Началото на разкопките бе положено през далечната 2006 г. под ръководството на бургаския археолог Цоня Дражева и по инициатива на Ангел Станков. След редица трудности, минимално финансиране и дори спиране на разкопките, през 2016 г. те бяха подновени с ускорени темпове, отново ръководени и организирани от Бургаския музей. Той отбеляза, че днешният старт на реставрацията и консервацията е възможен благодарение на усилията на Община Камено, кмета Жельо Вардунски и общинската администрация.
Проектът MOBIGATE обединява четири партньора от България и Турция с цел насърчаване на мобилността от двете страни на границата, следвайки принципите на устойчивия туризъм. Освен реставрацията на Русокастро ще бъдат финансирани дейности по обновяване на музея в Петрова нива, община Малко Търново. От турска страна ще бъде насърчен велотуризмът в природния парк край Къркларели, както и реставрацията на портата и крепостните стени на древния град Мидия – днешен Кийкьой на брега на Черно море. Общините Камено и Кийкьой са дългогодишни партньори по програма ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България – Турция. В предходния програмен период те изградиха павирани пътища за достъп до двете исторически забележителности с обща дължина над 1,5 км.
