Започва шестото издание на Wine Fest Burgas

© Флора Бургас



0 коментара за Флора Бургас Приморски парк Събития в обекта: Wine Fest Burgas 16:00/26.07.2019



Участниците във Wine Fest Burgas са лидери в родно производство на вина и спиртни напитки, вносители, дистрибутори и производители от различни страни. През годините Wine Fest Burgas се утвърди като форум, който насърчава към избор на качествени вина и изгражда критерии, по които потребителите да търсят и консумират най-доброто от българските и чуждестранните производители в бранша.



Посетителите ще могат да дегустират и получават информация директно от представителите на фирмите и технолозите, които ще ги обслужват на щандовете, както и да се запознаят с най-новите тенденции и модата във винопроизводството.



Престижът на родното винопроизводство ще защитават едни от най-утвърдените български производители: Винарска изба "Тохун", Бутикова винарна Zelanos, Винарна "Черноморско злато", Вила "Юстина", Винарна Todoroff, Винарна "Братанови", Домейн "Мараш", Вила "Ямбол", New Bloom Winery, Винарска изба "Славянци", Винарска изба "Едоардо Миролио", Винарна "Свищов", Orbelia Winery, MIDALIDARE ESTATE, Angelus Estate, Four Friends, Винарска изба "Рупел", Trastena, Kubera.bg, ZAARA ESTATE, "Алвина", "Видинска Гъмза", Quiche Wines Bulgaria и др.



Освен българските вина гостите на Wine Fest Burgas ще имат възможност да дегустират и продуктите на повече от 40 изби и над 400 вина от цял свят - Гърция, Сърбия, Аржентина, Италия, Испания, Франция, Австралия, Чили и други страни.



Щандове с елитни марки вина от цял свят ще имат: Proftrade, Le More Bulgaria, Stara Pesma, Bosio Family Estate, Rakiashop.eu, Boutari Greece, Grof Degenfeld Hungary, Pernod Ricard Bulgaria - Jacobs Greek, Brancott Estate, Lilet и др.



Премиера на Santеro Winery за първи път в България - които ще представят най-новата иновативна и модерна линия на Santero " 9•5•8". Освен, че цветовете на вината минават от зелен, на син , оранжев и други без да се компрометира качеството. Дизайна на бутилките е уникален. Същото така има вино в което няма никакъв алкохол, който е отстранен по естествен и натурален начин.



За първи път на фестивала ще има дегустация на екзотичната китайска напитка от ферментирало сорго - Moutai.



За разнообразието и пъстротата на фестивала ще допринесат и участниците със сирена с трюфели, трюфели, бонбони с трюфели, както и екзотични пикантни сладка, пюрета и разядки. "Суперселските" продукти на Гурменица ще радват любителите на домашно приготвените лютеници и разядки. На специално изградена хранителна зона Momento+ ще докажат предимствата на вкусната храна, приготвена на място с много внимание и постоянно разнообразие на предлаганите ястия.



През трите дни на проявата всички любители на виното ще могат да си закупят желаните и предпочитани продукти от щандовете на цени на производител.



Тази година в рамките на фестивала посетителите ще могат да гласуват за "Любимо вино" в три категории: червено, бяло и розе, като един от гласувалите ще спечели специална селекция вина от фестивала.



За първи път в България, посетителите на фестивала ще могат да дегустират официалните вина на хитовия сериал "Game of Thrones", както и виното на френския винопроизводител и фен на поредицата Тибо Барде "Dornish wine".



Брандирани с логото на фестивала тениски и чанти ще се продават на касите за най-големите фенове, а и за тези, които искат нещо за спомен от хубавото преживяване.



Цената на входния билет е 10 лева и включва безплатна дегустация по щандовете и подарък - брандирана професионална дегустационна чаша.



Цената за два дни от фестивала е 15 лева, а за трите дни - 20 лева.



За повече информация - Wine Fest Burgas 2019



Очакваме ви на най-голямата винена дегустация за южното Черноморие! от 16,00 до 22,00 часа.