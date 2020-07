Започва турнето на Васил Петров, на 23 юли ще пее в Бургас

© Летен театър



Васил Петров ще ни развълнува с джаз стандарти, поп песни, хитове от репертоара на "Бийтълс“ – Something, Michelle, Yesterday, Стинг “Fragile", филмова музика от Мишел Льогран и Чарли Чаплин, джаз стандартите Caravan на Дюк Елингтън и други. "Ще представим програма, която искрено се надавям, че ще очарова хората и ще си припомнят познати мелодии, които са малко позабравени, но ги представяме в нова светлина с мащабния звук на Врачанска филхармония. Това е универсална музика, която се е утвърдила и се е превърнала в стандарт, в критерий за качество – вечно зелени песни, харесващи се, слушащи се. Неслучайно те минават през годините в различни интерпретации, попадат в ръцете на различни аранжори. Това е най-красивото и интересното на тази музика – че винаги се обновява.“ – споделя Васил Петров. Аранжиментите са направени специално за Васил Петров от Ангел Заберски син, Васил Спасов, Румен Тосков и Христо Павлов.



На сцената заедно с него ще са и джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). Специален гост на концерта ще е талантливата носителка на редица престижни награди, виртуозната цигуларка Зорница Иларионова. Заедно с оркестър тя ще изпълни "Цигански напеви“ на Сарасате, трета част на Годишните времена на Вивалди и прочутият "Сантиментален валс“ на Чайковски, който е част и от новия албум "Flying through the music" на цигуларката.



Всички концерти ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването.



Билетите вече са в продажба онлайн в мрежа на ивентим, в платформата URBO и на място от БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР "ЧАСОВНИКА" /пред хотел България/. Билети на цени от 15лв., 20лв. 30лв. За повече информация тел: 0894 898 098, Маруся Русева /Арт ателие/.