|Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг
Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите лица.
Първата проверка относно действията на полицията бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.
"Фокус" припомня, че едно от пострадалите лица, 4-годишният Марти бе транспортиран с медицински хеликоптер днес до "Пирогов", където ще продължи неговото лечение.
