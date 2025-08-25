Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг 
Автор: Елиза Дечева 20:18Коментари (0)183
©
По разпореждане на вътрешният министър  Даниел Митов и със заповед на главен комисар Захари Васков ГД "Национална полиция“ започва втора проверка на действията на полицията и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август, при който пострадаха тежко няколко души. 

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите лица. 

Първата проверка относно действията на полицията бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.

"Фокус" припомня, че едно от пострадалите лица, 4-годишният Марти бе транспортиран с медицински хеликоптер днес до "Пирогов", където ще продължи неговото лечение.



Още по темата: общо новини по темата: 37
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Въвеждат временна организация на движението по ул. "Одрин"
17:36 / 25.08.2025
Лошо му се пише на шофьора на буса с мигранти от Лозенец!
16:59 / 25.08.2025
Започва подмяна на промишления водопровод по бул. "Мария Луиза"
16:31 / 25.08.2025
Бургаският съд не се смили над мъж, прегазил човек и избягал
16:25 / 25.08.2025
Катастрофа затвори пътя Бургас – Слънчев бряг край Ахелой
15:39 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Войната в Украйна
България в еврозоната
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Зима 2024/2025 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: