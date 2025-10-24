ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва втората част от обновяването на главната улица кв. "Сарафово"
©
Дейностите ще стартират с подмяна на тротоарите по ул. "Ангел Димитров“ в отсечката между улиците "Баба Тонка“ и "Брацигово“.
Предвижда се там да бъдат обособени и 40 места за успоредно паркиране и да бъдат засадени 52 нови дръвчета.
След приключването на този етап от ремонта, работата ще продължи и по следващата отсечка, до кръстовището с ул. "Емона“.
Първата част от ремонта започна в края на месец юни, когато бяха ремонтирани тротоарите около училището.
Тъй като от северната страна на ул. "Ангел Димитров“ преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени декоративни дръвчета и храсти.
Те са с по-малка коренова система и няма да нанасят щети на подземните комуникации. От южната страна на улицата ще бъдат засадени чинари.
След като приключи ремонтът на тротоарите предстои и цялостно преасфалтиране на улицата.
Още от категорията
/
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:26
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтох...
20:08 / 23.10.2025
Бургаският съд не ги пожали – трима от ОПГ остават зад решетките!...
17:45 / 23.10.2025
Очакваното за тройния убиец от Люляково се случи
17:36 / 23.10.2025
Затварят част от бургаска улица за ремонт
17:22 / 23.10.2025
Чудесни новини за жителите на "Сарафово"! Започва втората част о...
17:09 / 23.10.2025
Убиецът от Люляково пред адвоката си: Не съм аз, нямам пушка, ням...
16:50 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.