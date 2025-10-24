Започва втората част от ремонта на главната улица кв. "Сарафово“.Дейностите ще стартират с подмяна на тротоарите по ул. "Ангел Димитров“ в отсечката между улиците "Баба Тонка“ и "Брацигово“.Предвижда се там да бъдат обособени и 40 места за успоредно паркиране и да бъдат засадени 52 нови дръвчета.След приключването на този етап от ремонта, работата ще продължи и по следващата отсечка, до кръстовището с ул. "Емона“.Първата част от ремонта започна в края на месец юни, когато бяха ремонтирани тротоарите около училището.Тъй като от северната страна на ул. "Ангел Димитров“ преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени декоративни дръвчета и храсти.Те са с по-малка коренова система и няма да нанасят щети на подземните комуникации. От южната страна на улицата ще бъдат засадени чинари.След като приключи ремонтът на тротоарите предстои и цялостно преасфалтиране на улицата.