Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас

© Започва благоустрояването на най-новата промишлена зона на Бургас – "Юг-Запад“. Мащабната инвестиция е част от втората фаза на проекта за изграждането на "Индустриален и логистичен парк Бургас“ и ще се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.



В рамките на проекта ще бъде изградена довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, която ще обезпечи новите промишлени територии. Ще се изгради ВиК инфраструктура, улично осветление, оптични мрежи. Община Бургас ще ремонтира и ул. "Транспортна“, за да се осигури свързаността на района.



Новата индустриална зона е на площ от над 600 дка, а след предвидените по проекта инвестиции ще предлага отлични условия за развитието на технологични и производствени мощности на нейна територия. Потенциалът ѝ е за разкриването на 700 работни места. 8 са инвеститорите, които вече са проявили интерес да развиват своя бизнес на тази територия.



В рамките на Фаза 1 от проекта за изграждането на "Индустриален и логистичен парк Бургас“ беше изградена напълно инфраструктурата в промишлена зона "Север“. Там своето производство са ситуирали 40 инвеститори.