Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
Автор: Николай Парашкевов 16:34Коментари (0)154
©
Започва благоустрояването на най-новата промишлена зона на Бургас – "Юг-Запад“. Мащабната инвестиция е част от втората фаза на проекта за изграждането на "Индустриален и логистичен парк Бургас“ и ще се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.  

В рамките на проекта ще бъде изградена довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, която ще обезпечи новите промишлени територии. Ще се изгради ВиК инфраструктура, улично осветление, оптични мрежи. Община Бургас ще ремонтира и ул. "Транспортна“, за да се осигури свързаността на района. 

Новата индустриална зона е на площ от над 600 дка, а след предвидените по проекта инвестиции ще предлага отлични условия за развитието на технологични и производствени мощности на нейна територия. Потенциалът ѝ е за разкриването на 700 работни места. 8 са инвеститорите, които вече са проявили интерес да развиват своя бизнес на тази територия.

В рамките на Фаза 1 от проекта за изграждането на "Индустриален и логистичен парк Бургас“ беше изградена напълно инфраструктурата в промишлена зона "Север“. Там своето производство са ситуирали 40 инвеститори.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Какво реши съдът за прокурорския син от Бургас?
16:50 / 24.09.2025
Ще плащаме ли "такса водомер"
16:34 / 24.09.2025
Бургас е домакин на "Дни на иновациите в образованието – роботика...
16:11 / 24.09.2025
УМБАЛ Бургас рестартира Отделението по гинекология
11:26 / 24.09.2025
Мотоциклетист катастрофира в Бургас
09:56 / 24.09.2025
Спипаха готвач на наркотици в "Меден рудник"
09:50 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:47 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Процедурата за избор на нов главен прокурор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: