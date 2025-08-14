Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Започва втората вълна от "Джаз в Бургас"
Автор: Николай Парашкевов 08:44Коментари (0)146
© Община Бургас
Втората част на фестивала "Джаз в Бургас“ започва по-късно  днес в експоцентър "Флора“.

Началният час е 20:00 ч.

В четирите концертни вечери ще се включат множество гостуващи музиканти от България и чужбина.

Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата за 2032 г. и се организира с подкрепата на Министерството на културата.

Програма:

14 август (четвъртък)

Глас и акордеон

Десислава Андонова – вокал

Илко Градев – акордеон

Sofia Jazz Collective – биг бенд

15 август (петък)

Uke Duo – представят албума "Виж"

Петър Терзиев – вокал, композиции

Вилизар Гичев – китара

С участието на:

Весела Морова – вокал

Владислав Мичев – цугтромбон, флюгелхорн

Йо Йо Бенд

Христо Йоцов – барабани

Михаил Йосифов – тромпет

Арнау Гарофе Фарас – саксофон (Испания)

Стийв Хамилтън – пиано (Шотландия)

Даниеле Феббо – бас

16 август (събота)

Мария Вандева – младата джаз певица от класа на Михаела Тенев – Мишел (НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“)

Иво Гичев – роял

Васил Петров и Симфониета Враца

17 август (неделя), от 11:00 ч.

Джаз за деца

Велека Цанкова – вокал

Венцислав Благоев – тромпет

Димитър Благоев – китара

Веселин Веселинов – Еко – бас

Невена Григорова – барабани








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Полицаи от Царево впечатлиха млада майка от София
17:27 / 13.08.2025
Закопчаха съгрешила шофьорка в "Меден рудник"
17:16 / 13.08.2025
ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас
15:11 / 13.08.2025
10-дневен маратон предстои на Морска гара - Бургас
11:51 / 13.08.2025
Ето къде няма да има вода в Бургаско
11:03 / 13.08.2025
Ремонтът на главната улица в "Сарафово" продължава през септември...
10:44 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Задържаха група за отвличания
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: