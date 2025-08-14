Започва втората вълна от "Джаз в Бургас"

© Община Бургас Втората част на фестивала "Джаз в Бургас“ започва по-късно днес в експоцентър "Флора“.



Началният час е 20:00 ч.



В четирите концертни вечери ще се включат множество гостуващи музиканти от България и чужбина.



Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата за 2032 г. и се организира с подкрепата на Министерството на културата.



Програма:



14 август (четвъртък)



Глас и акордеон



Десислава Андонова – вокал



Илко Градев – акордеон



Sofia Jazz Collective – биг бенд



15 август (петък)



Uke Duo – представят албума "Виж"



Петър Терзиев – вокал, композиции



Вилизар Гичев – китара



С участието на:



Весела Морова – вокал



Владислав Мичев – цугтромбон, флюгелхорн



Йо Йо Бенд



Христо Йоцов – барабани



Михаил Йосифов – тромпет



Арнау Гарофе Фарас – саксофон (Испания)



Стийв Хамилтън – пиано (Шотландия)



Даниеле Феббо – бас



16 август (събота)



Мария Вандева – младата джаз певица от класа на Михаела Тенев – Мишел (НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“)



Иво Гичев – роял



Васил Петров и Симфониета Враца



17 август (неделя), от 11:00 ч.



Джаз за деца



Велека Цанкова – вокал



Венцислав Благоев – тромпет



Димитър Благоев – китара



Веселин Веселинов – Еко – бас



Невена Григорова – барабани