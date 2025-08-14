ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва втората вълна от "Джаз в Бургас"
Началният час е 20:00 ч.
В четирите концертни вечери ще се включат множество гостуващи музиканти от България и чужбина.
Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата за 2032 г. и се организира с подкрепата на Министерството на културата.
Програма:
14 август (четвъртък)
Глас и акордеон
Десислава Андонова – вокал
Илко Градев – акордеон
Sofia Jazz Collective – биг бенд
15 август (петък)
Uke Duo – представят албума "Виж"
Петър Терзиев – вокал, композиции
Вилизар Гичев – китара
С участието на:
Весела Морова – вокал
Владислав Мичев – цугтромбон, флюгелхорн
Йо Йо Бенд
Христо Йоцов – барабани
Михаил Йосифов – тромпет
Арнау Гарофе Фарас – саксофон (Испания)
Стийв Хамилтън – пиано (Шотландия)
Даниеле Феббо – бас
16 август (събота)
Мария Вандева – младата джаз певица от класа на Михаела Тенев – Мишел (НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“)
Иво Гичев – роял
Васил Петров и Симфониета Враца
17 август (неделя), от 11:00 ч.
Джаз за деца
Велека Цанкова – вокал
Венцислав Благоев – тромпет
Димитър Благоев – китара
Веселин Веселинов – Еко – бас
Невена Григорова – барабани
