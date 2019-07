Започват Бургаските музикални празници, в програмата ще чуем от класическа опера до симфоничен рок

© Едни от най-великите оперни заглавия, балетни шедьоври, мюзикъл, опера за деца и съвременна музика, изпълнена от симфоничен оркестър - това са акцентите в най-пъстрото до момента издание на Бургаски музикални празници "Емил Чакъров". Започващият на 5 юли фестивал, организиран от Община Бургас и Държавна опера - Бургас, ще се състои на сцената на Летния театър в Морската градина и ще продължи до 4 септември. Това е единадесето поредно издание, което ще предложи на публиката впечатляваща музикална селекция.



За откриването на фестивала е предвиден грандиозен концерт на световноизвестната оперна прима Веселина Кацарова. Мецосопраното ще пристигне от Швейцария за концерта си "Веселина Кацарова и приятели". Не по-малко именити са и колегите й, които ще й партнират на сцената. От различни краища на Европа в Бургас ще пристигнат прочутият тенор Калуди Калудов, сопраното Анна Дитри и баритонът Марян Йованоски. Диригент на концерта ще е всепризнатият маестро Найден Тодоров. След официалната церемония на 5 юли, от 21 ч., те ще изпълнят шедьоври от световната оперна класика.



Още на следващия ден, 6 юли, бургаската публика ще си припомни хитовете на "Диана Експрес" в проекта им с Държавна опера - Бургас "Класика и рок: "Диана експрес" - Symphony". Най-емблематичните песни на групата ще бъдат изсвирени заедно с оркестъра на операта под палката на Цанислав Петков.



Примата на българската естрада Йорданка Христова ще зарадва почитателите си на 12 юли с концерта "Любими евъргрийни". Заедно с оркестъра на Държавна опера - Бургас тя ще изпее вечни хитове, оркестрирани от диригента маестро Левон Манукян.



Първото от поредицата класически оперни заглавия в програмата на Бургаски музикални празници "Емил Чакъров" 2019 е предвидено за 16 юли. Операта на Камий Сен-Санс "Самсон и Далила", под диригентската палка на Иван Кожухаров, ще представи на сцената солистите на бургаската опера Даниел Дамянов и Даниела Дякова. Заедно с тях ще видим и чуем оркестъра, хора и балета на операта.



Една изключително атрактивна постановка следва на сцената на Летния театър - "Травиата" на Джузепе Верди. Мария Цветкова-Маджарова в ролята на Виолета, и Михаил Михайлов като Алфред Жермон, ще излязат на сцената със солисти, оркестър, хор и балет, отново под палката на Иван Кожухаров. Това ще се случи на 23 юли.



Следва балет-феерия по музика на Чайковски - "Спящата красавица" на 26 юли. Постановката и режисурата на проф. Хикмет Мехмедов е допълнена от великолепни декори на Иван Токаджиев и спечелилите награда "Златна муза" костюми на Цветанка Стойнова.



Августовската програма започва на 7-ми с операта на Пучини "Бохеми". Копродукцията на бургаската и старозагорската опери ще бъде дирижирана от маестро Ивайло Кринчев.



За втори път в програмата на Бургаските музикални празници влиза детска постановка. Мюзикълът за деца "Алиса в страната на чудесата" на Александър Йосифов ще бъде представен пред най-малките музикални почитатели на 12 август.



Фестивалната програма продължава на 16 август, когато на сцената на Летния театър симфоничният оркестър и хорът на операта ще свирят и пеят рок заедно с група "Кикимора". Най-големите рокхитове на ХХ век ще бъдат представени под диригентската палка на Цанислав Петков в проекта "They Say Rock Is Dead?"



Веднага след рок концерта с оркестъра и хора на операта, следва оперно заглавие от Верди - "Бал с маски". На 20 август на сцената ще видим Валерий Георгиев, Йоана Железчева, Даниела Дякова и други, заедно с оркестъра, хора и балета на операта. Диригент ще бъде Григор Паликаров.



След операта следва балетът по музика на Прокофиев "Ромео и Жулиета". Той ще се състои на 23 август на сцената на Летния театър. В него ще видим солисти и ансамбъл на балета на Държавна опера Бургас. Хореографията и режисурата са на проф. Хикмет Мехмедов.



По традиция фестивалната програма завършва с премиера в началото на септември. Тази година това ще бъде спектакълът на мюзикъла на Коул Портър "Целуни ме, Кейт!" на 4 септември. От операта все още пазят в тайна подробностите около събитието.



Фестивалът "Бургаски музикални празници "Емил Чакъров" е преглед на най-атрактивните сценични оперни и балетни постановки от календара на Държавна опера - Бургас. По традиция той включва няколко премиерни заглавия на сезон. Фестивалът събира всяка година най-добрите български оперни изпълнители от българската и световната сцена. През годините на сцената на Летния театър почитателите на класическата музика са се радвали на гостуванията на Камен Чанев, Бойко Цветанов, Калуди Калудов, Деян Вачков и др. Всяка година финалната церемония на Бургаски музикални празници "Емил Чакъров" е съчетана с награждаването на виден български музикант с почетната статуетка на фестивала.