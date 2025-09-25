Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа

© От 09:00 до 16:00 ч. днес ще бъде спряно водоподаването на няколко места в Бургас поради извършване на строително-монтажни работи, видя "Фокус".



Услугата ще е прекъсната във високата зона на ж.к. "Братя Миладинови".



Вода няма да има още на ул. "Професор д-р Асен Златаров“ между ул."Ген. Гурко" и ул. "св.св. Кирил и Методий", на ул. "Хан Аспарух“ между ул. "Професор д-р Асен Златаров“ и бул. "Демокрация", както и в района на ул. "Михаил Герджиков“.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.