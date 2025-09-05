ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
Спазвайте временната организация на движение, която ще бъде въведена в района, съветват от местната администрация в града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Снежнобялото мъниче пленява сърцата на всички в бургаския зоопарк...
16:26 / 05.09.2025
Бургас посреща новата учебна година с обновени училища и детски г...
15:56 / 05.09.2025
Аварийно-спасителна операция по море на пристанището в Бургас
11:26 / 05.09.2025
С много аварии се борят екипите на ВиК в Бургаско днес
11:01 / 05.09.2025
Щракнаха белезници на бургазлия, спипан да шофира на "коктейл" от...
10:32 / 05.09.2025
Бургазлия е в болница след инцидент с тротинетка
10:14 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета