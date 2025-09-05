Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца

© Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Изграждане на улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на ПЗ "Юг-Запад“ на гр. Бургас“ от 09:00 ч. на 09.09.2025 г. (вторник) за 2 месеца ще бъде затворена за движение на автомобили вътрешна улица в ПЗ "Юг – Запад“ в участъка от ул. "Търговска“ до път I-9 Бургас – Малко Търново от о.т. 194 до о.т. 195 (зад магазин "Мосю Бриколаж“ в района на база "Старт Инженеринг“ АД – Клон Бургас).



Спазвайте временната организация на движение, която ще бъде въведена в района, съветват от местната администрация в града.