Съветници от Общински съвет – Поморие са внесли официален сигнал до Общинската избирателна комисия в града, председателя на Общинския съвет и кмета на общината във връзка с влязла в сила осъдителна присъда срещу кмета на с. Бата, община Поморие, научи ФОКУС.

Сигналът е подписан от общинските съветници Божидар Янушев, Веселин Анестиев, Ива Кусева, Милен Манолов, Найден Пулакев, Николай Буковинов и Христо Христов, които са част от коалицията ПП-ДБ-ИТН в местния парламент.

В него те подчертават, че с окончателно решение № 570 от 19.12.2025 г. по н.д. № 854/2025 г. Върховният касационен съд потвърждава присъда за престъпление от общ характер – купуване на гласове по чл. 167, ал. 2, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК от Наказателния кодекс, с която на кмета на с. Бата Георги Георгиев е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца с тригодишен изпитателен срок.

Съветниците уточняват, че съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер води до автоматично прекратяване на правомощията на съответния кмет. Законът задължава Общинската избирателна комисия в тридневен срок да обяви прекратяването, без възможност за възражение, както и да бъдат предприети действия за организиране на частични мажоритарни избори.

ФОКУС припомня, че Георгиев е признат за виновен, че в началото на април 2021 г. в село Бата е дал парични суми в размер на 50 лева на С.Р., И.Ч., З.Б. и М.С., за да ги склони да упражнят избирателното си право на изборите за народни представители в полза на определена политическа коалиция.

Първоначално Районен съд - Поморие оправда Георгиев, но в последствие Окръжен съд – Бургас отмени решението.