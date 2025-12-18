Дядо Коледа, придружаван от своите джуджета, донесе подаръци и усмивки на най-малките пациенти на УМБАЛ Бургас, както и на медицинския персонал, който се грижи за тях. В навечерието на празниците те посетиха двете детски отделения, в които се лекуват бебета и деца от 0 до 18-годишна възраст. Инициативата е на Българския младежки червен кръст в Бургас. Тя цели да подкрепи децата и техните семейства в един труден момент и да донесе празничния дух там, където е най-нужен, съобщиха от лечебното заведение.В Първо детско отделение, където са настанени най-малките бебета, на Дядо Коледа се зарадваха най-вече майките. Всички пожелаха да се снимат с него, а някои му връчиха за снимка и децата. Оказа се, че Дядо Коледа държи бебе за първи път в живота си, защото е само на 17 години. Зад белобрадия образ на добрия старец стои Стоян Вълков, ученик в 11 клас в Профилирана природо-математическа гимназия - Бургас. С помощта на старшата сестра на отделението Магдалена Вълчева Дядо Коледа получи важен урок - как правилно се държи бебе. Със сигурност той ще му бъде необходим, защото Стоян желае да следва медицина и да стане лекар.Да дойде отново в УМБАЛ Бургас като медик мечтае и Никола Иванов от Строителната гимназия. Той бе едно от джуджетата на Дядо Коледа, заедно с Даяна Георгиева, десетокласничка от ППМГ и Нейлин Иванова - деветокласничка от Националното училище по музикални и сценични изкуства - Бургас.За първи път в живота си с Дядо Коледа се срещнаха и пациенти във Второ детско отделение. Оказа се, че заради чести боледувания някои от тях винаги са пропускали тържествата в градината и никога не са го виждали. С огромно желание малчуганите пипаха костюма, звънчето и брадата, а родителите им благодариха на младежите за изненадата и подаръците.С тази инициатива младите доброволци на БМЧК Бургас показаха, че добротата няма възраст и в техните сърца живеят червенокръстките принципи - хуманност, съпричастност и човеколюбие. УМБАЛ Бургас поднася своята благодарност към организаторите, към Стоян, Никола, Даяна и Нейлин, към техните родители и учители.