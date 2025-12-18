Зарадваха най-малките пациенти на УМБАЛ Бургас
©
В Първо детско отделение, където са настанени най-малките бебета, на Дядо Коледа се зарадваха най-вече майките. Всички пожелаха да се снимат с него, а някои му връчиха за снимка и децата. Оказа се, че Дядо Коледа държи бебе за първи път в живота си, защото е само на 17 години. Зад белобрадия образ на добрия старец стои Стоян Вълков, ученик в 11 клас в Профилирана природо-математическа гимназия - Бургас. С помощта на старшата сестра на отделението Магдалена Вълчева Дядо Коледа получи важен урок - как правилно се държи бебе. Със сигурност той ще му бъде необходим, защото Стоян желае да следва медицина и да стане лекар.
Да дойде отново в УМБАЛ Бургас като медик мечтае и Никола Иванов от Строителната гимназия. Той бе едно от джуджетата на Дядо Коледа, заедно с Даяна Георгиева, десетокласничка от ППМГ и Нейлин Иванова - деветокласничка от Националното училище по музикални и сценични изкуства - Бургас.
За първи път в живота си с Дядо Коледа се срещнаха и пациенти във Второ детско отделение. Оказа се, че заради чести боледувания някои от тях винаги са пропускали тържествата в градината и никога не са го виждали. С огромно желание малчуганите пипаха костюма, звънчето и брадата, а родителите им благодариха на младежите за изненадата и подаръците.
С тази инициатива младите доброволци на БМЧК Бургас показаха, че добротата няма възраст и в техните сърца живеят червенокръстките принципи - хуманност, съпричастност и човеколюбие. УМБАЛ Бургас поднася своята благодарност към организаторите, към Стоян, Никола, Даяна и Нейлин, към техните родители и учители.
Още по темата
/
Важно за шофьорите!
12:17
Още от категорията
/
"Музикален Коледен Бургас" на "Тройката" продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
12.12
Благотворителна кампания на Мисис Бургас сбъдна мечтата на едно семейство — очакват дете след години борба
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скоро започва изграждането на паркоместата на бул. "Мария Луиза"
15:06 / 17.12.2025
Общината стартира процедура по урегулиране на нова индустриална з...
15:03 / 17.12.2025
В Бургас правят паркинги в имоти с отпаднала необходимост
14:20 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.