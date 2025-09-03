ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
Автобусът "Соларис Урбино“, управляван от 35-годишен бургазлия, е спрял рязко, след което на пода в превозното средство паднали 41-годишна старозагорка, 66-годишна рускиня и 56-годишна полякиня. Те са получили съответно повърхностна рана на главата, контузия на главата и контузия на лявото коляно.
Всички пътнички са прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.
