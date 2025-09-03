Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"

© Burgas24.bg Три жени, сред които и чужденки, са пострадали след инцидент с автобус на "Бургасбус“, съобщиха от ОДМВР - Бургас за Burgas24.bg. Инцидентът е станал вчера малко след 12:30 ч. на кръстовището на бургаските улици "Стефан Стамболов“ и "Транспортна“.



Автобусът "Соларис Урбино“, управляван от 35-годишен бургазлия, е спрял рязко, след което на пода в превозното средство паднали 41-годишна старозагорка, 66-годишна рускиня и 56-годишна полякиня. Те са получили съответно повърхностна рана на главата, контузия на главата и контузия на лявото коляно.



Всички пътнички са прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.