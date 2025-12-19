Засадиха над 500 дръвчета в Бургас за два месеца
В момента температурите на въздуха са достатъчно високи и това позволява на екипите от отдел "Озеленяване“ да работят интензивно.
В Морската градина са засадени 180 нови дръвчета. Те са от видовете атласки кедър, хималайски кедър и черен бор. В парк "Езеро“ са засадени 100 бр. черен бор, а в парк "Минерални бани“ 50, съобщиха от Община Бургас.
През проекта "Моят град, моят квартал, моята улица“ в кв. Ветрен са засадени 1400 рози.
192 дребнолистни липи вече са засадени и по ул. "Патриарх Евтимий. Засаждането продължава, като още 300 дръвчета ще бъдат засадени по улиците "Левски“ и "Гладстон“. Предстои озеленяване и на ул. "Ангел Димитров“ в кв. Сарафово.
Всички нови дръвчета, които се засаждат по улиците, разполагат с коренови ограничители. Те не позволяват изкривяване на плочките по тротоарите и навлизане на корените в основите на сградите.
При засаждането се монтират рингове за напояване и водозадържаща мрежа, която задържа водата в почвата при високи температури и суша.
Дръвчетата се варосват, което ги предпазва от вредители и замръзване. След засаждането им те се посипват с дървен чипс, който има двойна функция – задържа влагата в почвата и предпазва от появата на плевели.
