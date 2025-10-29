Община Бургас започна да засажда дръвчета по ремонтираните улици в центъра на града.200 сухоостойчиви липи ще бъдат засадени на ул. "Патриарх Евтимий“. Те са съобразени с промяната в климата и все по-честите периоди на засушаване и екстремно високи температури. Те са около 15 годишни, високи са 3 метра и много бързо ще развият големи корони. Отгледани са в разсадник край Бургас и са аклиматизирани, което им гарантира добро развитие, въпреки климатичните промени. На всяко новозасадено дърво се поставя и специален ринг за напояване.Над 550 пък са дърветата, които ще бъдат засадени по улиците "Патриарх Евтимий“, "Дебелт“, "Ивайло“ и "Гладстон“. Всички те ще са средноразмерни, сухоостойчиви и вече аклиматизирани.Освен липи ще бъдат засадени също така и растения от видовете ацер, платан и целтис.