Защитата на Бургазлиев: Преекспонира се един случай на ПТП
Бургазлиев ще обжалва днес определението на Окръжен съд – Бургас от началото на седмицата. Тогава несебърлията поиска изменение на мярката му за неотклонение в по-лека, но съдът потвърди вече взетата спрямо него "Задържане под стража“.
Никола е обвиняем за тежкия инцидент, при който на 14 август управляваното от него АТВ блъсна петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострада Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт. 4-годишният ѝ син Мартин бе транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява.
Какво още каза Колева – вижте в прикаченото видео!
