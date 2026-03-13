Подобряването на управлението на защитените територии в Европа обсъдиха участниците в среща на пилотните обекти по проекта LIFE PAME-Europe, която се проведе в Прага.За България бяха одобрени кандидатурите на защитена зона "Атанасовско езеро" и Национален парк "Централен Балкан".Проектът има за цел да създаде европейска рамка за оценка на ефективността на управлението на защитените територии. В инициативата участват 47 пилотни обекта от 26 държави, които ще допринесат за разработването на инструмент, подпомагащ ефективното управление на природните територии.В рамките на двудневната среща участниците се запознаха с основните цели и съдържанието на проекта и имаха възможност да дадат пряка обратна връзка относно неговите силни страни и потенциалните предизвикателства.Участието в LIFE PAME-Europe дава възможност на държавите не само да бъдат част от европейската мрежа за тестване на пилотни зони, но и да обменят опит и добри практики в областта на опазването на природата.Предстои провеждането на онлайн обучение, с което официално ще бъде дадено начало на прилагането на методиката и ще бъдат представени избраните пилотни обекти.