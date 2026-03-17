Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бургаски шофьори на линейки се оплакаха, че са глобявани за превишена скорост и им се налага сами да заплащат актовете. От края на януари до момента са им издадени над 120 фиша. Тази сутрин шофьорите излязоха пред Спешната помощ, за да изразят своето несъгласие с това, предаде репортер на Burgas24.bg

"Когато се използва светлинен и звуков сигнал, се касае за специален режим на движение. Тогава фишът се анулира. Никога МВР не е съставяло фишове за нарушения, извършени от водачи на специални автомобили, управляващи в специален режим на движение“, категоричен бе комисар Марин Димитров – началник на отдел "Охранителна полиция и КАТ“.

Повече вижте в прикаченото видео!